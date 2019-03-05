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Убийство в Киеве: появилось видео с места происшествия
В Киеве продолжается розыск злоумышленника, открывшего стрельбу на улице и застрелившего водителя. Предполагают, что мужчина может быть одет в форму, напоминающую полицейскую.
Убийство было совершено около 11 часов на улице Флоренции в Днепровском районе. Жертвой стал местный житель, 58 лет. Его расстреляли в припаркованном возле дома «Мерседесе», пуля попала в голову. Мужчина скончался на месте происшествия.
Очевидцы утверждают, что вскоре после выстрела предположительный убийца покинул автомобиль и сбежал через дворы. Ведется опрос свидетелей, на месте работают патрульные, следователи и кинологи.
Дело будет расследоваться как умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса).
Напомним, в Киеве разыскивают грабителей, которые специализируются по водителям автомобилей и в случае сопротивления применяют оружие.
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