Происшествия

Убийство в Киеве: появилось видео с места происшествия

В Киеве продолжается розыск злоумышленника, открывшего стрельбу на улице и застрелившего водителя. Предполагают, что мужчина может быть одет в форму, напоминающую полицейскую.

Убийство было совершено около 11 часов на улице Флоренции в Днепровском районе. Жертвой стал местный житель, 58 лет. Его расстреляли в припаркованном возле дома «Мерседесе», пуля попала в голову. Мужчина скончался на месте происшествия.

Очевидцы утверждают, что вскоре после выстрела предположительный убийца покинул автомобиль и сбежал через дворы. Ведется опрос свидетелей, на месте работают патрульные, следователи и кинологи.

Дело будет расследоваться как умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса).

Напомним, в Киеве разыскивают грабителей, которые специализируются по водителям автомобилей и в случае сопротивления применяют оружие.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter