Спорт

«Порту» в дополнительное время дожало «Рому» и вышло в четвертьфинал Лиги чемпионов: видеообзор матча

Португальский «Порту» смог взять реванш у «Ромы» за выездное поражение в первом матче и в дополнительное время таки вырвал победу, которая позволила «драконам» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В середине первого тайма, на 26-й минуте, хозяева организовали образцовую контратаку, отобрав мяч у соперника в середине поля, и Соарес из пределов вратарской площадки переправил мяч в ворота после прострела Мареги. Вот только удержать победный счет до перерыва им не удалось — на 37-й минуте Милитао сбил в своей штрафной площадке Перотти, и Де Росси уверенно реализовал пенальти, разведя Касильяса (к слову, рекордсмена по количеству матчей в Лиге чемпионов — у голкипера их уже 175) и мяч по разным углам.

Обзор первого тайма

Во втором тайме «Порту» удалось забить второй мяч, когда Марега откликнулся на навес Короны с левого фланга, фактически с линии занеся мяч в ворота соперника, и таким образом сравнял счет по сумме двух встреч. В итоге выяснение победителя перешло в дополнительное время, где напористее оказались «драконы» — на последних минутах Флоренции придержал за футболку рвавшегося к воротам Фернандо, и турецкий арбитр Чакыр после просмотра видеоповтора таки назначил пенальти, который реализовал Теллес.

Обзор второго тайма

Обзор овертайма

Таким образом, «Порту» вырвал победу, которая впервые с сезона-2014/2015 вывела «драконов» в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после провала в Лиге чемпионов «Реал» уволит главного тренера.

Фото Getty Images

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