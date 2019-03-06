С вещами на выход: после провала в Лиге чемпионов «Реал» уволит главного тренера

Спорт

После сенсационного домашнего поражения от амстердамского «Аякса» (1:4) и вылета из Лиги чемпионов, победителями которой «Реал» становился три последних года, руководство королевского клуба приняло решение расстаться с главным тренером Сантьяго Солари.

Правда, как сообщает издание Mundo Deportivo, пока что непонятно, специалист покинет команду в ближайшие дни или по окончанию сезона. Тем не менее, уже известен список тренеров, из которых «сливочные» будут выбирать себе нового наставника — в него входят итальянец Массимилиано Аллегри (на данный момент возглавляет «Ювентус») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), также рассматривается вариант возвращения в Мадрид ныне безработных Зинедина Зидана и Жозе Моуриньо.

Отмечу, что вылет от «Аякса» в 1/8 финала Лиги чемпионов стал фактически последней каплей терпения руководства мадридцев. В частности, в полуфинале Кубка Испании «Реал» вылетел от принципиальных соперников из «Барселоны», разгромно уступив на своем поле (0:3), а в чемпионате занимают лишь третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков и от располагающегося на втором месте «Атлетико» на 5 баллов. При этом «сливочные» впервые за 68 лет потерпели уже шесть поражений в сезоне с крупным счетом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после разгрома «Реала» «Барселона» потроллила лучшего футболиста мира.

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