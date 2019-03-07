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Украинка Козлова на старте турнира в Индиан-Уэллсе обыграла победительницу Кубка Федерации
Украинская теннисистка Катерина Козлова (114-я позиция в мировом женском рейтинге), успешно преодолевшая квалификацию на представительном турнире в американском Индиан-Уэллсе, вышла во второй круг. Нашей соотечественнице противостояла чешка Катерина Синякова (42-я), являющаяся, к слову, действующей обладательницей Кубка Федерации в составе своей сборной.
Ранее теннисистки пересекались между собой дважды, и обменялись победами — Козлова была сильнее в Ташкенте в 2015-м (7:6, 6:3), а Синякова триумфовала в 2018-м на «Ролан Гаррос» (7:6, 4;6, 4:6). На этот раз украинка разобралась с соперницей за полтора часа в двух сетах — 7:5, 6:2. За выход во второй круг наша соотечественница заработала 26 430 долларов и теперь встретится с Александрой Соснович из Беларуси (34-я).
А вот для 18-летней Даяны Ястремской (37-я) стартовый матч на турнире завершился неудачей. Юная украинка в трех сетах уступила австралийке Дарье Гавриловой (53-я), которая до встречи с Даяной проиграла в семи матчах подряд. Наша соотечественница допускала слишком много ошибок, и в итоге матч завершился в пользу соперницы — 2:6, 7:5, 2:6. Таким образом, заработав 16 425 долларов призовых, Ястремская прекращает борьбу на турнире, который стал первым в ее карьере.
Добавлю, что в Индиан-Уэллсе играют еще две украинки, и обе начнут свои выступления со второго круга — Элина Свитолина (6-я) померяется силами с американкой Софией Кенин (33-я), а Леся Цуренко (28-я) сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США, 93-я) — Зарина Диас (94-я, Казахстан).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Катаре, уступив экс-первой ракетке мира.
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