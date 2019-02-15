Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Катаре, уступив экс-первой ракетке мира (видео)

Спорт

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (7-я позиция в мировом женском рейтинге) уступила в полуфинале проходящего в Дохе (Катар) турнира Qatar Open Total с общим призовым фондом 916 131 доллар третьей ракетке мира Симоне Халеп из Румынии, уже выбившей на турнире другую украинку Лесю Цуренко.

В целом, румынку можно назвать удобной соперницей для нашей соотечественницы. Ранее теннисистки шесть раз встречались между собой на мировых кортах, и в четырех случаях успех был на стороне украинки.

Этот факт делал предстоящий поединок сверхважным для Халеп. «Это будет тяжёлый матч. Мы дважды играли в финале в Риме и я проиграла оба раза. Я была очень расстроена после этих матчей, потому что я сдалась и не играла в свой лучший теннис. Сейчас у меня есть шанс это изменить. У меня есть возможность бороться до конца за каждый мяч. Я верю в свои шансы в нашем матче. Я уверена в том, что сейчас я нахожусь на хорошем уровне и я должна верить в то, что могу победить. Так что я выйду на корт и отдам всё, что у меня есть», — поделилась Симона своими ожиданиями от встречи с Элиной, которой уступила в трех последних очных поединках.

И, как показал матч, румынка смогла настроить себя должным образом на противостояние с одесситкой. Первый сет Симона взяла очень уверенно, но во втором Элина смогла перехватить инициативу и сравнять счет. По ходу решающей партии украинка вела в счете 4:1, но Халеп смогла переломить ход сета и таки взяла партию, а с ней и матч — 6:3, 3:6, 6:4 в пользу румынки.

За свое участие на турнире Свитолина заработала 45 320 долларов. Напомню, что перед стартом турнира Элина и ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис, пообещали, что в рамках благотворительности за каждый эйс (подача навылет) на своих ближайших турнирах они перечислят по 100 долларов одесской детской больнице. Украинка в Дохе сделала 10 эйсов, в то время как ее бойфренд в голландском Роттердаме «наколотил» уже 27 штук — и, выйдя в полуфинал турнира, может улучшить свой показатель.

Что касается Халеп, то в решающем матче она встретится с победительницей матча между немкой Анжелик Кербер (6-я) и Элизе Мертенс из Бельгии (21-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Катаре.

Фото Jimmie 48

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