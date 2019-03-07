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В Пенсионном фонде рассказали, кому и насколько повысили пенсии с 1 марта

В Украине проведет перерасчет пенсий — из 10,2 млн пенсионеров выплаты повышены более 8,9 миллионам людей. Индексация пенсий не проводилась ряду «спецпенсионерам»: госслужащим, должностным лицам органов местного самоуправления, прокурорам, судьям и народным депутатам. Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины не будет пересчитывать размеры пенсий для военных пенсионеров в марте и апреле 2019 года.

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, пересчет был проведет автоматически. Его суть следующая: показатель средней заработной платы, который применяется для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, соответствующий 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год.



Перерасчет пенсий проведен для лиц, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» — на коэффициент 1,17 увеличивается показатель 3,764 тысячи гривен (средняя заработная плата за 2014−2016 годы).

«О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц (из числа военнослужащих срочной службы)» — на коэффициент 1,17 увеличивается показатель 3, 764 тысячи гривен.

«О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (которые получают пенсии рассчитанные исходя из заработной платы, определенной за работу в зоне отчуждения) — на коэффициент 1,17 увеличивается показатель 928,81 грн (средняя заработная плата (доход) на одно застрахованное лицо, с которой уплачены страховые взносы, за 2006 год).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пенсионеры, оформившие субсидию на оплату коммунальных услуг, будут получать монетизированную государственную помощь вместе с пенсией.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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