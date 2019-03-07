- 16:29 Появилось видео с признаниями чиновника харьковской мэрии в работе на ФСБ
- 16:19 В Луганске устроили переполох из-за назначения нового руководителя пропагандистского ТВ
- 16:13 Грабил и пытал утюгом: подробности задержания в Днепре криминального авторитета "Арийца"
- 16:04 20-летняя одесситка упала с 11-го этажа: близкие подозревают убийство
- 15:55 Приезжайте заранее: в сети показали видео огромных очередей в «Борисполе»
- 15:47 Прячутся за балеринами: сеть возмутила фотосессия российских военных по случаю 8 Марта
- 15:46 В Запорожье среди белого дня с молотками напали на прохожего
- 15:40 Популярная телеведущая 8 Марта получила трогательное признание в любви
- 15:37 Зима не спешит сдавать позиции: синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни
- 15:33 На станции метро в Киеве мужчины устроили пикантную акцию к 8 Марта
На Парубия подали в суд из-за ЕС и НАТО
На спикера Верховной Рады Андрея Парубия подали иск в Окружной административный суд города Киева.
Так, иски поступили от представителей оппозиции. Истцы просят суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия во время рассмотрения и принятия в целом проекта Закона о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО по организации личного голосования народных депутатов с нарушениями Основного Закона и ЗУ «О Регламенте Верховной Рады Украины».
Также нардепы просят суд признать противоправной бездеятельность спикера парламента во время данного голосования относительно необеспечения работы Верховной Рады Украины, как коллегиального представительного органа.
Как писали «ФАКТЫ», 7 февраля парламент принял закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...