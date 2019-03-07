Политика

На Парубия подали в суд из-за ЕС и НАТО

На спикера Верховной Рады Андрея Парубия подали иск в Окружной административный суд города Киева.

Так, иски поступили от представителей оппозиции. Истцы просят суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия во время рассмотрения и принятия в целом проекта Закона о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО по организации личного голосования народных депутатов с нарушениями Основного Закона и ЗУ «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Также нардепы просят суд признать противоправной бездеятельность спикера парламента во время данного голосования относительно необеспечения работы Верховной Рады Украины, как коллегиального представительного органа.

Как писали «ФАКТЫ», 7 февраля парламент принял закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

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