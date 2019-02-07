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Политика

Появилось видео, как Верховная Рада голосовала за курс Украины в НАТО и ЕС

12:40 7 февраля 2019   363
голосование
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 7 февраля, парламент принял закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз. Появилось видео о том, как проходил процесс голосования.

Известно, что за новый курс государства отдали свои голоса 334 народных депутата. Против были 36 парламентариев, в основном, из «Оппозиционного блока» и некоторые внефракционные парламентарии, 16 нардепов не принимали участие в голосовании.

Перед голосованием за изменения в Основной Закон в Верховной Раде выступил президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что двери в НАТО для нашей страны открыты.

Ранее президент заявлял, что вступление в НАТО и ЕС обеспечит безопасность Украины от внешней агрессии.

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