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Появилось видео, как Верховная Рада голосовала за курс Украины в НАТО и ЕС
В четверг, 7 февраля, парламент принял закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз. Появилось видео о том, как проходил процесс голосования.
Известно, что за новый курс государства отдали свои голоса 334 народных депутата. Против были 36 парламентариев, в основном, из «Оппозиционного блока» и некоторые внефракционные парламентарии, 16 нардепов не принимали участие в голосовании.
Перед голосованием за изменения в Основной Закон в Верховной Раде выступил президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что двери в НАТО для нашей страны открыты.
Ранее президент заявлял, что вступление в НАТО и ЕС обеспечит безопасность Украины от внешней агрессии.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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