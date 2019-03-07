Домашний арсенал: у жителя Одесчины обнаружили склад оружия и боеприпасов

Происшествия

Под Одессой, в Беляевском районе, в доме местного жителя выявили целый арсенал боеприпасов.

«Во время обыска 6 марта в домовладении 43-летнего мужчины изъяты пять корпусов гранат РГД-5, ручная кумулятивная граната РКГ 3 ЭМ (предназначена для уничтожения танков и других бронированных машин), автомат АКМ, 58 патронов к АК различного калибра, два магазина к АК и устройство для бесшумной стрельбы», — сообщили в региональной прокуратуре.

Все это направлено на экспертизу. При этом, правда, в ведомстве ничего не говорят о личности «пересічного» жителя и роде его занятий.

Отмечается, что в проведении следственно-оперативных мероприятий правоохранителям помогали бойцы спецподразделения «КОРД».

Начато уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Черновцах офицер одной из воинских частей наладил торговлю оружием и боеприпасами. Военнослужащий продал за 42 тысячи гривен автомат Калашникова, магазин к нему с 30 патронами, 17 гранат РДГ-5 с запалами к ним, гранатомет РПГ-7 и три выстрела к нему.

А на Донбассе, в Торецке, был обнаружен очередной арсенал боеприпасов, оставленный террористами. Опасную закладку нашли на чердаке нежилого дома.



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