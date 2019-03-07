26.32 / 26.59 29.72 / 30.18
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Домашний арсенал: у жителя Одесчины обнаружили склад оружия и боеприпасов

12:08 7 марта 2019   111
оружие
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Под Одессой, в Беляевском районе, в доме местного жителя выявили целый арсенал боеприпасов.

«Во время обыска 6 марта в домовладении 43-летнего мужчины изъяты пять корпусов гранат РГД-5, ручная кумулятивная граната РКГ 3 ЭМ (предназначена для уничтожения танков и других бронированных машин), автомат АКМ, 58 патронов к АК различного калибра, два магазина к АК и устройство для бесшумной стрельбы», — сообщили в региональной прокуратуре.

Все это направлено на экспертизу. При этом, правда, в ведомстве ничего не говорят о личности «пересічного» жителя и роде его занятий.

Отмечается, что в проведении следственно-оперативных мероприятий правоохранителям помогали бойцы спецподразделения «КОРД».

Начато уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Черновцах офицер одной из воинских частей наладил торговлю оружием и боеприпасами. Военнослужащий продал за 42 тысячи гривен автомат Калашникова, магазин к нему с 30 патронами, 17 гранат РДГ-5 с запалами к ним, гранатомет РПГ-7 и три выстрела к нему.

А на Донбассе, в Торецке, был обнаружен очередной арсенал боеприпасов, оставленный террористами. Опасную закладку нашли на чердаке нежилого дома.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Киев
+5

Ветер: 4 м/с  Ю-3
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины