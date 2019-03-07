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Деньги

Валюта в Украине продолжает дешеветь: что с курсом доллара сегодня

12:08 7 марта 2019   270
Доллар США
Инф. «ФАКТОВ»

На текущей неделе доллар будет дешеветь. Основной фактор предложения валюты — продажа ее населением, что обычно наблюдается перед праздниками, как и перед Международным женским днем 8 марта.

«4 марта валютная торговля сразу открылась удешевлением доллара на 4 копейки, — сообщил в эксклюзивном комментарии „ФАКТАМ“ начальник управления дилинговых операций „Райффайзен банка Аваль“ Юрий Гриненко. — После того, как на торги вышел Нацбанк, котировки чуть опустились к 26,82−26,83 грн за доллар, а затем сдвинулись к 26,80−26,81 грн».

По словам эксперта, Нацбанк активно покупал валюту по 26,80−26,81 грн и пополнил свои резервы на 15 млн долларов. «Вместе с регулятором валюту покупали иностранцы и импортеры, но на курс это существенного влияния не оказало», — добавил Юрий Гриненко.

Прогнозируется, что на текущей неделе доллар будет и дальше дешеветь: на межбанке доллар может торговаться около 26,7 грн, а наличный доллар в банках — 26,6−26,8 грн.

Как сообщает Минфин, курс доллара на межбанке 26,37 грн (покупка) — 26,39 грн (продажа). На наличном (черном) рынке — 26,40 грн и 26,50 грн соответственно.

Полный текст материала о ситуации на валютном рынке читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Доллар и евро будут дешеветь: чем это вызвано».

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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