Происшествия

Под Киевом упавшее дерево раздавило маршрутку, едва из нее вышли пассажиры (фото)

В поселке городского типа Боровая (Фастовский район Киевской области) утром в четверг, 7 марта, на маршрутку упало огромное дерево. ЧП произошло в тот момент, когда машина начала движение. Ранее украинцев предупреждали о сильном ветре и лавинной опасности в горах.

Как сообщает ресурс «Киев Оперативный», к счастью, обошлось без пострадавших. В момент ЧП пассажиров в маршрутке не было.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве из-за сильного ветра рухнуло несколько тополей. Одно дерево раздавило оказавшуюся поблизости «Газель».

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