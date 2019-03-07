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Под Киевом упавшее дерево раздавило маршрутку, едва из нее вышли пассажиры (фото)
В поселке городского типа Боровая (Фастовский район Киевской области) утром в четверг, 7 марта, на маршрутку упало огромное дерево. ЧП произошло в тот момент, когда машина начала движение. Ранее украинцев предупреждали о сильном ветре и лавинной опасности в горах.
Как сообщает ресурс «Киев Оперативный», к счастью, обошлось без пострадавших. В момент ЧП пассажиров в маршрутке не было.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве из-за сильного ветра рухнуло несколько тополей. Одно дерево раздавило оказавшуюся поблизости «Газель».
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