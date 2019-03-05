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Происшествия

В центре Николаева дерево раздавило "Газель" (фото, видео)

14:58 5 марта 2019   314
николаев
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаеве, где проблема сухих тополей долгое время игнорировалась, случилось ЧП. Из-за сильного ветра 5 марта в городе рухнуло несколько тополей. Одно дерево упало на улице Большой Морской и раздавило оказавшуюся поблизости «Газель». Автомобиль сильно поврежден и вряд ли подлежит ремонту.

Как сообщает николаевский сайт 0512, второй сухой тополь рухнул на дорогу в районе железнодорожного вокзала и перекрыл движение по улице.

дерево

Третий тополь упал рядом с супермаркетом на проспекте Мира. Следовавшая из магазина девушка по счастливой случайности успела вовремя отскочить в сторону и потому не пострадала.

дерево

По данным Украинского гидрометцентра, сильный ветер с порывами 15−20 м/с сохранится в Николаеве до конца дня, а потому возможны новые случаи «тополепада». Кроме ветра в регионе возможен дождь, местами сильный.

Спасательные службы рекомендуют в непогоду не находиться вблизи больших деревьев, и особенно поблизости от тополей. При всех своих преимуществах при озеленении города тополям свойственен опасный недостаток — мягкая древесина. При сильном ветре старые деревья рассыхаются и падают.

Фото 0512.com.ua

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