Эволюция футбольного поля: от парковых площадок до инновационных арен

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Виртуальная реальность, дроны-наблюдатели, футбольные мячи с камерами, кибертренеры, датчики КПД футболистов дают игрокам и фанатам целый ряд новых способов улучшить игру и наслаждаться ею по полной. Однако этот перечень можно расширять до бесконечности. За последние 50 лет технологии, используемые на стадионах, показали едва ли не самую высокую динамику: от площадок в парках до инновационных многофункциональных арен.

Парковый футбол

Профессиональный футбол зародился в общественном парке. Не было ни отдельного футбольного поля, ни традиционной разметки, ни ворот с обеих сторон площадки. В лучшем случае, это была территория, ограниченная символической оградой. Вместо ворот было всего две линии, которые обозначали цель для обеих команд. Основой поля была более или менее ровная травяная поляна. Например, «Эвертон» начал играть в Стэнли-парке, а игровой площадкой для «Престон Норт Энд» служила земля, которая ранее была частью фермы. Практически до 1960 года футбольное поле было просто клочком земли с травяным покрытием. И ситуация не менялась до второй половины ХХ века.

Первые футбольные стадионы

Первым специально построенным футбольным стадионом стал «Гудисон Парк» в Ливерпуле — домашняя арена клуба «Эвертон». Его особенностью было наличие дренажной системы для водоотведения. Никакого улучшения основы или травы не произошло. Площадки были зависимыми от света и регулярного полива. Позже под игровым полем была установлена система подогрева. Однако обслуживание поля потребовало дополнительных средств и постоянного обновления. Неудивительно, что уже через два года его пришлось перестроить.

Модернизация игрового поля

В ответ на новые вызовы спортивной инфраструктуры в 1960-х годах появились первые синтетические газоны. На тот момент они выглядели как жесткое нейлоновое покрытие, прикрепленное к асфальтовой или бетонной основе. В 1981 году английский «Куинз Парк Рейнджерс» постелил на стадионе «Лофтус Роуд» искусственный газон. Вскоре его примеру последовали «Лутон», «Олдхэм» и «Престон». Синтетическое покрытие было похоже на футбольное поле только внешне, поскольку не воспроизводило условий игры на натуральной траве. Мяч отлетал от синтетики, как резиновый, игроки часто поскальзывались, а полученные на таком поле ссадины были похожи на ожоги первой степени. Поэтому через несколько лет новаторам пришлось демонтировать искусственные поля и вернуться к натуральным газонам.

Современный синтетический газон

Но отступление от технологий был временным. В начале 2000-х годов после длительных исследований команда УЕФА и ФИФА совместно с немецкой компанией Polytan провели испытания модернизированного синтетического покрытия в Зальцбурге на стадионе «Вальс-Зиценхайм». И только после этого ФИФА одобрили его для применения в спорте.

Тенденция установления инновационных синтетических полей распространяется и в Украине. В частности, завод «ФФУ Продакшн» производит искусственные покрытия LigaGrass Pro CoolPlus, специально разработанный для малых площадок с высоким уровнем интенсивности использования.

Способность синтетики на искусственных полях выдерживать длительные нагрузки, ее устойчивость к погодным условиям и недорогое обслуживание кажется оптимальным решением для спортивной инфраструктуры в странах с меняющимся климатом. ФИФА считает установление искусственного газона весомым вкладом в развитие футбола.

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