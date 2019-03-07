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В центре Чернигова загорелся троллейбус с пассажирами (фото, видео)
В Чернигове на проспекте Мира возле библиотеки им. Короленко загорелся троллейбус № 9. Фото с места события обнародовали черниговцы на своих страницах в Facebook.
В салоне находились 40 пассажиров. Возгорание произошло в кабине водителя.
По словам очевидцев, женщина-водитель среагировала оперативно — обесточила троллейбус, открыла дверь. Кто-то из пассажиров сразу вызвал спасателей.
Никто из 40 пассажиров не пострадал.
Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки. Троллейбус, 1992 года выпуска, восстановлению не подлежит.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобном ЧП в Черновцах, где также на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. А 6 марта в Ровенской области горел пассажирский поезд сообщением Сарны — Здолбунов.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?