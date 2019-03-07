Происшествия

В центре Чернигова загорелся троллейбус с пассажирами (фото, видео)

В Чернигове на проспекте Мира возле библиотеки им. Короленко загорелся троллейбус № 9. Фото с места события обнародовали черниговцы на своих страницах в Facebook.

В салоне находились 40 пассажиров. Возгорание произошло в кабине водителя.

По словам очевидцев, женщина-водитель среагировала оперативно — обесточила троллейбус, открыла дверь. Кто-то из пассажиров сразу вызвал спасателей.

Никто из 40 пассажиров не пострадал.

Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки. Троллейбус, 1992 года выпуска, восстановлению не подлежит.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобном ЧП в Черновцах, где также на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. А 6 марта в Ровенской области горел пассажирский поезд сообщением Сарны — Здолбунов.

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