26.31 / 26.57 29.70 / 30.15
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В центре Чернигова загорелся троллейбус с пассажирами (фото, видео)

18:30 7 марта 2019   382
троллейбус и машина
Инф. «ФАКТОВ»

В Чернигове на проспекте Мира возле библиотеки им. Короленко загорелся троллейбус № 9. Фото с места события обнародовали черниговцы на своих страницах в Facebook.

В салоне находились 40 пассажиров. Возгорание произошло в кабине водителя.

По словам очевидцев, женщина-водитель среагировала оперативно — обесточила троллейбус, открыла дверь. Кто-то из пассажиров сразу вызвал спасателей.

Никто из 40 пассажиров не пострадал.

Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки. Троллейбус, 1992 года выпуска, восстановлению не подлежит.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобном ЧП в Черновцах, где также на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. А 6 марта в Ровенской области горел пассажирский поезд сообщением Сарны — Здолбунов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Киев
+6

Ветер: 4 м/с  Ю
Давление: 746 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины