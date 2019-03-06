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Поезд загорелся на ходу: подробности ЧП в Ровенской области
В Ровенской области горел пассажирский поезд сообщением Сарны — Здолбунов. Как сообщили в пресс-служба ГосЧС, пожар возник в 16:40 5 марта в машинном отделении поезда. В этот момент поезд находился в районе села Немовичи.
Всех пассажиров немедленно эвакуировали, после этого подали огнегасящие средства в очаг пожара.
В 17:40 пожар локализовали, а его ликвидацию удалось завершить в 19:00.
«Жертв и пострадавших нет», — говорится сообщении.
К ликвидации возгорания были привлечены две единицы спецтехники ГосЧС, восемь человек личного состава спасателей, а также пожарный поезд.
Причина пожара на данный момент не установлена.
Напомним, в ноябре 2018 года под Ровно полностью сгорел вагон пассажирского поезда сообщением Удрицк-Сарны-Здолбунов. Тогда инцидент произошел на станции Моквин в Костопольском районе.
А утром 5 марта в Чехии столкнулись два поезда, оказавшиеся на одной колее.
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