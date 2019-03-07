СБУ против МВД: открыто уголовное производство из-за истории с "прослушкой Зеленского"

Происшествия

В СБУ предъявили претензии МВД из-за того, что в результате обнародования секретной информации была сорвана спецоперация в отношении лица, подозреваемого в госизмене. Так в спецслужбе ответили на заявление главы МВД Арсена Авакова о прослушивании офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского в Киеве на ул. Белорусской.

«Служба безопасности Украины официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД и приближенных к нему отдельных народных депутатов о причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы», — говорится в сообщении.

В спецслужбе утверждают, что в МВД знали о спецоперации, которая проводилась «на основании постановления Апелляционного суда Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой в отношении лица, которое обоснованно подозревается контрразведкой Службы безопасности Украины в государственной измене».

Согласно заявлению СБУ, «руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБ Украины, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства».

В СБУ сообщили, что по данному факту 6 марта Государственным бюро расследований начато уголовное производство.

«В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами порядке я готов предоставить руководству МВД доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично убедиться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к Зеленскому, ни к любому иному политическому деятелю», — отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Он призвал руководство МВД извиниться перед общественностью и сотрудниками СБУ.

Напомним, на днях СБУ провела обыски у украинского журналиста Владимиру Скачко, которого считают одним из главных авторов, готовивших информационные материалы по заказу российских пропагандистских медиа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сотрудники СБУ задержали чиновника Харьковского горсовета, завербованного Федеральной службой безопасности РФ.

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