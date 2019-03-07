В мэрии Харькова разоблачили агента ФСБ

Происшествия

Сотрудники СБУ задержали чиновника Харьковского горсовета, завербованного Федеральной службой безопасности РФ. Об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

Ранее сотрудники СБУ разрушили «избирательную пирамиду», которая работала в ряде регионов Украины.

Настюк отметил, что 5 марта контрразведка задержала гражданина Украины, который является заместителем директора одного из департаментов Харьковской мэрии.

Ему объявлено подозрение в госизмене, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

По словам представителя спецслужбы, чиновник был завербован в 2017 году на территории России кадровым сотрудником ФСБ полковником Александром Ушаковым. Ушаков также фигурирует как помощник министра образования Нижегородской области РФ (эта должность, по мнению украинских спецслужб, используется как прикрытие для проведения подрывной деятельности против Украины).

Познакомились задержанный с Ушаковым раньше — в 2016 года в Нальчике (Кабардино-Балкарская республика РФ), где украинский чиновник находился как турист.

«Следует отметить, что гражданин Украины был довольно ценным источником информации для российской спецслужбы. Об этом свидетельствует то, что Ушаков проводил встречи с ним на территории третьих стран. В Праге (Чехия), Салоники (Греция), в Минске (Беларусь) и неоднократно на территории РФ в Белгороде», — отметил спикер СБУ.

По его словам, чиновник эти поездки объяснял как туристические или «для участия в общественных мероприятиях».

«Он собирал и передавал для российских спецслужб информацию о молодежных организациях и движениях, о их лидерах, о деятельности и финансировании религиозных общин разных конфессий,; национально-патриотических объединениях граждан, их проектах, руководителях и степени влияния на развитие ситуации,; сотрудниках Харьковского городского совета», — рассказал Настюк.

На вопрос журналиста, идет ли речь о директоре департамента по делам семьи, молодежи и спорта Семене Хмельницком, сотрудник СБУ ответил, что раскрывать личность чиновника не имеет права.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в феврале в Днепре сотрудники СБУ задержали местного жителя, работавшего в интересах российских спецслужб. Также были задержаны двое жителей области, которых привлекали к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход президентской кампании. Также был задержан участник проекта «Белая балаклава», который готовил провокации после первого тура голосования на президентских выборах.

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