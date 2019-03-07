Происшествия

В Одессе полицейские спасли впавшего в кому водителя

В четверг, 7 марта, экипаж патрульной полиции получил вызов о якобы брошенном автомобиле Mazda на улице Космонавтов. Автомобиль стоял посреди проезжей части центральной улицы жилмассива Черемушки и существенно препятствовал движению других транспортных средств. Ранее в Харькове водителю стало плохо за рулем, а полицейский смог остановить потерявший управление автобус.

«Прибыв на место, увидели в салоне автомобиля мужчину, который пребывал в бессознательном состоянии — он едва дышал, — рассказали патрульные. — Быстро вызвали скорую и попытались оказать пострадавшему первую помощь: открыли дверь и, дав доступ свежему воздуху, попробовали привести мужчину в сознание».

В салоне авто полицейские обнаружили пенсионное удостоверение инвалида 2-й группы, глюкометр (прибор для измерения уровня глюкозы в крови) и препарат инсулин. Инспекторы сразу поняли, что человек находится в состоянии гипогликемической комы, которая возникает у больных сахарным диабетом и может привести к гибели человека.

Приехавшие медики «скорой» измерили мужчине показатель глюкозы, который оказался смертельно низким. Полицейские совместно с работниками скорой помощи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь: дали мужчине шоколад, ввели инсулин, вследствие чего уровень сахара повысился до нормы, и водителя вышел из состояния гипогликемической комы.

Впоследствии патрульные перепарковали авто и, после того как состояние мужчины нормализовалось, сопроводили его домой и передали родным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе патрульные спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть с восьмого этажа.





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