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В Одессе полицейские спасли впавшего в кому водителя
В четверг, 7 марта, экипаж патрульной полиции получил вызов о якобы брошенном автомобиле Mazda на улице Космонавтов. Автомобиль стоял посреди проезжей части центральной улицы жилмассива Черемушки и существенно препятствовал движению других транспортных средств. Ранее в Харькове водителю стало плохо за рулем, а полицейский смог остановить потерявший управление автобус.
«Прибыв на место, увидели в салоне автомобиля мужчину, который пребывал в бессознательном состоянии — он едва дышал, — рассказали патрульные. — Быстро вызвали скорую и попытались оказать пострадавшему первую помощь: открыли дверь и, дав доступ свежему воздуху, попробовали привести мужчину в сознание».
В салоне авто полицейские обнаружили пенсионное удостоверение инвалида 2-й группы, глюкометр (прибор для измерения уровня глюкозы в крови) и препарат инсулин. Инспекторы сразу поняли, что человек находится в состоянии гипогликемической комы, которая возникает у больных сахарным диабетом и может привести к гибели человека.
Приехавшие медики «скорой» измерили мужчине показатель глюкозы, который оказался смертельно низким. Полицейские совместно с работниками скорой помощи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь: дали мужчине шоколад, ввели инсулин, вследствие чего уровень сахара повысился до нормы, и водителя вышел из состояния гипогликемической комы.
Впоследствии патрульные перепарковали авто и, после того как состояние мужчины нормализовалось, сопроводили его домой и передали родным.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе патрульные спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть с восьмого этажа.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.