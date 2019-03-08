Происшествия

В Киеве Марш за права женщин не обошелся без инцидентов (видео)

В центре Киеве в пятницу, 8 марта, проходит Марш за права женщин. Мероприятие, на которое пришли не только его сторонники, но и противники, не обошлось без инцидента. Ранее сообщалось, что в Берлине (Германия) Международный женский день впервые объявлен выходным, на вторую половину дня запланирована демонстрация за равноправие женщин.

В социальных сетях сообщили, что один из противников проведения Марша попытался перевернуть колонку и вот что из этого вышло.

Затримання на марші за права жінок. Противник маршу спробував перекинути колонку і тепер в автозаку pic.twitter.com/PorhfOqvbc — The Village Україна (@thevillageua) 8 марта 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 8 марта в Испании начался с «марша кастрюль и сковородок» в Мадриде. Участницы шествия развернули плакаты «Сестра, я верю в тебя» и призвали активнее присоединяться к движению феминисток. Участницы марша подчеркивали, что в Испании все еще сильны патриархальные настроения. Более того, после парламентских выборов в апреле места в законодательном органе страны могут получить крайне правые силы, добивающиеся отмены законов о гендерном насилии.

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