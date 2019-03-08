Марш за права женщин в Киеве: количество задержанных увеличилось (фото, видео)

Происшествия

В Киеве увеличилось количество задержанных во время акций, которые проводятся 8 марта. Ранее сообщалось, что за попытку перевернуть колонку участников Марша за права женщин, в автозак был помещен один из противников проведения акции.

Так, по сообщению столичных правоохранителей, в полицию Киева доставили троих граждан. «Полицейские предупредили драку между участниками акций в Киеве. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать в местах проведения массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Главном управлении ГосЧС в Киеве креативно подошли к поздравлениям женщин с 8 Марта, разместив трогательный видеоролик к Международному женскому дню.

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