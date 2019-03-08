Наука и технологии

Космический корабль Маска успешно вернулся на Землю: как это было (видео)

Частный космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, успешно приводнился в Атлантическом океане в 450 км от мыса Канаверал (Флорида).

Спускаемая капсула новейшего американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX в пятницу в 15:45 по Киеву после пятидневного совместного полета в составе Международной космической станции (МКС) успешно приводнилась в Атлантике. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает «Интерфакс-Украина».

Ранее в пятницу корабль отстыковался от МКС.

Вместе с кораблем на Землю вернулся находившийся на его борту облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма «Чужие». Датчики в скафандре отслеживали «состояние» командира корабля на всех этапах полета и посадки.

Сообщается, что капсулу ожидало в районе приводнения спасательное судно «Серчер». Парашюты космического корабля раскрылись успешно.

По словам специалистов НАСА, возвращение космического корабля было самым важным элементом испытаний, поскольку потенциально это наиболее опасная часть полета.

Напомним, Crew Dragon был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого на Луну запускались американские «Аполлоны» с астронавтами на борту. С космической станцией корабль состыковался самостоятельно в автономном режиме 3 марта.

Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon, который помимо прочего оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 после запуска корабля совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об историческом запуске шести новых британских спутников связи, которые были выведены на орбиту 28 февраля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter