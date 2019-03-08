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Любителей наркозелья на Закарпатье оставили без метамфетамина и каннабиса, — полиция (фото, видео)

23:15 8 марта 2019   38
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

На Закарпатье правоохранители задержали наркосбытчиков, которые поставляли наркотики из-за границы. Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Правоохранителями задержали 9 членов преступной наркогруппировки. Все они жили на Закарпатье и занимались сбытом метамфетамина и каннабиса в особо крупных размерах.

Наркосбытчики продавали наркотики не только в Закарпатской области, а и на территории других областей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было назначено более 20 обысков у фигурантов уголовного производства. В ходе обысков работники полиции изъяли наркотические вещества, оружие и денежные средства в крупных размерах. Следствие по делу продолжается.

По факту незаконного сбыта наркотиков правоохранители открыли уголовное производство по статье «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на окраине города Тячев, что в Закарпатской области, пограничники задержали двух «водолазов» и изъяли 20 пакетов с контрабандными сигаретами. Задержаны двое парней в возрасте 25 и 27 лет, водителю «Фольксвагена» удалось убежать — его сейчас ищут.

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