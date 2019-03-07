В Закарпатье пограничники со стрельбой ловили водолазов (фото, видео)

Происшествия

На окраине города Тячев, что в Закарпатской области, пограничники задержали двух «водолазов» и изъяли 20 пактов с контрабандными сигаретами. Ранее сообщалось, что двое «водолазов"-контрабандистов пытались форсировать реку Тиса.

Как сообщают в Госпогранслужбе, контрабандистов, одетых в гидрокостюмы, задержал наряд погранзаставы Мукачевского отряда. «Во время несения службы пограничный наряд заметил вблизи границы транспортное средство, из которого неизвестные выгружали пакеты, обернуты в полиэтилен. Правонарушители попытались убежать, потому пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх», — говорится в сообщении.

Задержаны двое парней в возрасте 25 и 27 лет, водителю «Фольксвагена» удалось убежать — его сейчас ищут. Также сообщается, что украинские пограничники во взаимодействии с румынскими коллегами провели проверку территории вдоль участка границы — признаков ее нарушения обнаружено не было. На задержанных составлены протоколы по ст.204−1 КУоАП за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Сообщается, что с начала этого года на участке Мукачевского пограничного отряда это уже третий случай, когда нарушители для осуществления своих противоправных действий используют гидрокостюмы. Всего были задержаны шесть человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские пограничники не увидели в автомобиле, перевозивший через украинско-румынскую границу 84 кг героина, наркотики из-за отсутствия сканера, который позволяет увидеть «внутренности» авто.

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