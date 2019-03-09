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Под Киевом в праздничный вечер погиб мужчина
В воскресный вечер 8 марта на выезде из города Вишневое Киевской области под колесами малолитражки Hyundai погиб неосторожный пешеход.
Предварительно известно, что наезд произошел недалеко от одной из остановок общественного транспорта на улице Киевской.
Водитель Hyundai рассказал, что двигался в сторону Киева, когда вдруг слева промелькнула тень.
Пешеход, по сути, набежал на левую сторону малолитражки, повредил лобовое стекло, сбил зеркало и отлетел в сторону пешеходного перехода.
Следует заметить, что пострадавший преодолевал дорогу не по переходу.
Впрочем, кто и в какой степени виновен в случившемся, будет определено в ходе расследования.
О личности погибшего выяснить ничего не удалось.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на дорогах Киевской области день 8 марта началось с жуткой аварии. Около трех часов утра в селе Яблоновка Макаровского района легковой автомобиль слетел с трассы и оказался в кювете. Пять человек, находившихся в машине, погибли.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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