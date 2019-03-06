- 1:09 Принес вместо сливок деньги: в Британии разоблачили кота-клептомана
- 1:06 В Одессе изобрели хлеб для похудения
- 0:25 Смертельная встречная: по дороге на Боярку под Киевом погибли двое людей
- 0:22 «Порту» — «Рома»: где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 23:56 «Боруссия» вновь уступила «Тоттенхэму» и безвольно покинула Лигу чемпионов: видеообзор матча
- 23:55 Пускать или не пускать: на Афоне определились, как поступать с паломниками из Украины
- 23:53 «Реал» — «Аякс» — 1:4: хроника матча Лиги чемпионов, видео голов
- 23:22 Не только Javelin'ы: стало известно, какое оружие Украина вскоре может получить от США
- 23:09 "Нафтогаз" начинает войну с "Газпромом" в Европе: готовится новый иск
- 22:46 В Киеве ищут двух пропавших малолетних девочек: в сети показали их фото
Смертельная встречная: по дороге на Боярку под Киевом погибли двое людей
Вечером во вторник, 5 марта, под Киевом произошло смертельное ДТП. Предварительно удалось выяснить следующие обстоятельства этого трагического случая.
В направлении города Боярка двигался грузопассажирский Ford.
Его водитель рассказал, что машину обогнал легковой автомобиль — как позже оказалось, это была Lada.
Не закончив маневр, машина столкнулась с Honda, двигавшейся в сторону города Вишневое.
Кроме того, после удара «Жигули» еще немного зацепили Ford.
Водитель Lada и пассажир погибли, в водителя Honda госпитализировали.
К сожалению, улица Киевская на данном участке не освещается.
Начато расследование причин происшествия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Броварах сотрудник полиции на своем авто совершил наезд на человека. Инцидент произошел на пешеходном переходе ранним утром. От полученных травм потерпевший скончался.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?