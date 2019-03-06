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Происшествия

Смертельная встречная: по дороге на Боярку под Киевом погибли двое людей

0:25 6 марта 2019   77
ДТП по дороге на Боярку
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Вечером во вторник, 5 марта, под Киевом произошло смертельное ДТП. Предварительно удалось выяснить следующие обстоятельства этого трагического случая.

В направлении города Боярка двигался грузопассажирский Ford.

Его водитель рассказал, что машину обогнал легковой автомобиль — как позже оказалось, это была Lada.

Не закончив маневр, машина столкнулась с Honda, двигавшейся в сторону города Вишневое.

Кроме того, после удара «Жигули» еще немного зацепили Ford.

Водитель Lada и пассажир погибли, в водителя Honda госпитализировали.

К сожалению, улица Киевская на данном участке не освещается.

Начато расследование причин происшествия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Броварах сотрудник полиции на своем авто совершил наезд на человека. Инцидент произошел на пешеходном переходе ранним утром. От полученных травм потерпевший скончался.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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