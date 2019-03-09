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Упорно давил на газ: погоня "копов" за нарушителем в Киеве завершилась ДТП
Отмечавшийся вчера женский праздник закончился благополучно не для всех: около полуночи на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака в столице произошло ДТП с участием патрульных.
Выяснилось, что по улице Антоновича в сторону метро Лыбедская двигался автомобиль Lancia.
По утверждению патрульных, эта машина находилась в угоне.
Один из экипажей обратил на нее внимание и попытался остановить.
Но водитель упорно давил на газ и не думал подчиняться требованиям полицейских.
Перед перекрестком патрульные поравнялись слева с «непослушным» автомобилем, чтобы его остановить. Но тот без раздумий решил уйти от погони резким поворотом на перекресток.
Его действия привели к столкновению, потере управления и тарану бетонного ограждения.
Патрульные задержали злостного нарушителя. Им оказался юноша 17 лет, к тому же нетрезвый.
Что вынудило молодого человека пойти на столь неадекватные действия, станет известно позже. К счастью, в происшествии не оказалось пострадавших. Исключение составил один из патрульных, которому медики оказали помощь; но от госпитализации он отказался.
Правоохранителями начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресный вечер 8 марта на выезде из города Вишневое Киевской области под колесами малолитражки Hyundai погиб неосторожный пешеход.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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