Происшествия

Упорно давил на газ: погоня "копов" за нарушителем в Киеве завершилась ДТП

Отмечавшийся вчера женский праздник закончился благополучно не для всех: около полуночи на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака в столице произошло ДТП с участием патрульных.

Выяснилось, что по улице Антоновича в сторону метро Лыбедская двигался автомобиль Lancia.

По утверждению патрульных, эта машина находилась в угоне.

Один из экипажей обратил на нее внимание и попытался остановить.

Но водитель упорно давил на газ и не думал подчиняться требованиям полицейских.

Перед перекрестком патрульные поравнялись слева с «непослушным» автомобилем, чтобы его остановить. Но тот без раздумий решил уйти от погони резким поворотом на перекресток.

Его действия привели к столкновению, потере управления и тарану бетонного ограждения.

Патрульные задержали злостного нарушителя. Им оказался юноша 17 лет, к тому же нетрезвый.

Что вынудило молодого человека пойти на столь неадекватные действия, станет известно позже. К счастью, в происшествии не оказалось пострадавших. Исключение составил один из патрульных, которому медики оказали помощь; но от госпитализации он отказался.

Правоохранителями начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресный вечер 8 марта на выезде из города Вишневое Киевской области под колесами малолитражки Hyundai погиб неосторожный пешеход.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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