Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллсе (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (6-я позиция в мировом женском рейтинге) успешно стартовала на кортах Индиан-Уэллса. Во втором круге турнира, призовой фонд которого составляет 9 035 428 долларов, наша соотечественница обыграла американку Софию Кенин (33-я).

Изначально матч с соперницей, с которой Элина ранее не пересекалась на турнирах, складывался не в пользу украинки. Первый сет Свитолина вообще отдала сопернице, а судьба второй партии решалась на тай-брейке, в котором, к счастью, одесситке удалось склонить чаши весов в свою пользу. Почувствовав уверенность, решающий сет Элина провела уверенно и одержала итоговую победу — 3:6, 7:6 (5), 6:4.

«Сегодня на корте была очень тяжелая борьба, София играет в отличный теннис. Мне на самом деле пришлось повышать свой уровень игры. Сегодня была прохладная погода, нужно быстро адаптироваться, я всегда стараюсь напоминать себе, что мы обе играем при одних и тех же условиях. Я стараюсь фокусироваться на том, что мне нужно делать на корте. Сегодня был не самый идеальный матч, но я боролась и прошла дальше», — приводит слова Свитолиной портал btu.org.ua.

Другая наша соотечественница Катерина Козлова (114-я), успешно преодолевшая квалификацию, также прошла в третий круг — впервые в карьере на турнирах серии WTA Premier Mandatory. 25-летняя украинка во втором раунде разобралась с Александрой Соснович из Беларуси (34-я) в трех сетах, в решающей партии просто не заметив свою соперницу, — 6:4, 2:6, 6:0.

За выход в третий круг турнира украинки заработали по 48 775 долларов призовых. Следующей соперницей Свитолиной станет Дарья Гаврилова из Австралии (53-я), а Козлова встретится с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (2-я).

Добавлю, что во втором круге также сыграет Леся Цуренко (28-я) — 9 марта украинка сыграет с американкой Джессикой Пегулой (93-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Козлова на старте турнира в Индиан-Уэллсе обыграла победительницу Кубка Федерации.

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