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Загадочная гибель иностранца: под Одессой найден мертвым пропавший гражданин Израиля
Тело 32-летнего израильтянина Александра Бохонова (на фото) обнаружили в селе Семеновка Белгород-Днестровского района Одесской области. Абсолютно случайно — в трансформаторной подстанции. Каким образом он оказался там, какова причина смерти и прочие нюансы данного ЧП сейчас выясняет полиция.
Однако недоумение вызывает, прежде всего, место обнаружения — водонасосная станция. Не говоря уже о самой причине гибели жителя Хайфы…
«Согласно предварительным выводам экспертов, следов насильственной смерти не выявлено, — сообщили в полиции. — Иностранец погиб больше месяца назад. Его тело обгорело в результате удара электрического тока. Приезжали родственники, которые опознали мужчину».
Как стало известно «ФАКТАМ», Александр Бохонов — уроженец Украины. На родину он приехал в конце минувшего года — погостить и «поностальгировать». Поселился в одном из одесских отелей, затем (в начале января) — снял номер в белгород-днестровской гостинице «Фиеста». В последний раз его видели 19 января: покинув гостиницу, он направился ужинать в местном кафе.
В настоящее время расследование продолжается. Устанавливается, что конкретно стало причиной гибели жителя Хайфы, а также каким образом он оказался на территории режимного объекта.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Конотопе (Сумская область) в СИЗО зафиксировали случай самоубийства — повесился арестованный. По предварительной информации на теле покойного не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти, кроме следов от повешения.
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