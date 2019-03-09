26.29 / 26.59 29.61 / 30.08
Киев: +11
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП в Киеве: Daewoo выехал на тротуар в врезался в стену (фото)

15:52 9 марта 2019   465
ДТП в Киеве
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве 9 марта на улице Нижне-Юрковская произошло ДТП с летальным исходом. Предварительно установлено, что от Татарки в сторону Подола по крутому спуску двигалась старенькая Daewoo Nexia. В салоне находилось двое мужчин пенсионного возраста.

Водитель не смог справиться с управлением и Daewoo вылетела на тротуар, а затем врезалась в массивную подпорную стенку. От удара из поврежденного бензобака начал вытекать бензин. Один из проезжающих водителей остановился и снял аккумулятор.

Позже он рассказал. что Обратил внимание на пассажира, отброшенного на заднее сиденье. Он не подавал признаков жизни. А водитель с окровавленным лицом находился на своем месте. Медики не смогли спасти жизнь пассажиру, а водитель был госпитализирован. Что помешало ему безопасно управлять машиной выяснит следствие. На месте происшествия работали спасатели.

Как писали «ФАКТЫ», около полуночи 9 марта на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака в столице произошло ДТП с участием патрульных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Киев
+11

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 743 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины