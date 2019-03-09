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Смертельное ДТП в Киеве: Daewoo выехал на тротуар в врезался в стену (фото)
В Киеве 9 марта на улице Нижне-Юрковская произошло ДТП с летальным исходом. Предварительно установлено, что от Татарки в сторону Подола по крутому спуску двигалась старенькая Daewoo Nexia. В салоне находилось двое мужчин пенсионного возраста.
Водитель не смог справиться с управлением и Daewoo вылетела на тротуар, а затем врезалась в массивную подпорную стенку. От удара из поврежденного бензобака начал вытекать бензин. Один из проезжающих водителей остановился и снял аккумулятор.
Позже он рассказал. что Обратил внимание на пассажира, отброшенного на заднее сиденье. Он не подавал признаков жизни. А водитель с окровавленным лицом находился на своем месте. Медики не смогли спасти жизнь пассажиру, а водитель был госпитализирован. Что помешало ему безопасно управлять машиной выяснит следствие. На месте происшествия работали спасатели.
Как писали «ФАКТЫ», около полуночи 9 марта на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака в столице произошло ДТП с участием патрульных.
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