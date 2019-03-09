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В Киеве под Администрацией президента массовая драка: что происходит (видео)
В Киеве участники активисты националистических организаций вступили в силовое столкновение с полицейскими у здания администрации главы государства на улице Банковой.
У здания Администрации президента Украины в стенку выстроились несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии в полной амуниции. При сближении активистов с силовиками началась драка. В ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ.
Позднее националисты прекратили митинг у стен администрации президента, так как не смогли передать ему свои требования, и решили ехать в Черкассы, где сейчас находится Петр Порошенко.
Отметим, что активисты партии «Национальный корпус» и движения «Национальные дружины» собрались у здания Администрации президента Украины с требованием привлечь к ответственности фигурантов журналистского расследования о хищении в госконцерне «Укроборонпром». Националисты требуют арестовать экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов руководства ГК «Укроборонпром».
Напомним, ранее сегодня «Укроборонпром» выступил с заявлением, призвав отказаться от политических спекуляций.
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