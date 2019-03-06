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Политика

Порошенко инициировал международный аудит "Укроборонпрома"

17:15 6 марта 2019   25
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко инициировал независимый международный аудит предприятия «Укроборонпром». Об этом он заявил во время заседания СНБО.

«И украинскому обществу, и международным партнерам продемонстрируем полную открытость и прозрачность в вопросе реформирования концерна», — скащал он.

Также Порошенко предложил расширить состав Наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, являющихся членами НАТО.

«Это ускорит достижение предприятием „Укроборонпром“ стандартов, необходимых для нашего вступления в Североатлантический альянс», — сказал президент.

Порошенко также добавил, что аудит предприятия, оценка его корпоративного управления, обновление Наблюдательного совета помогут ему трансформироваться и не потерять доверия граждан, партнеров и инвесторов.

Как писали «ФАКТЫ», по результатам анализа информации о фактах коррупции в оборонной сфере, НАБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство. Ранее был задержан действующий и бывший директор госпредприятия «Спецтехноэкспорт».

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