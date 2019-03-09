Порошенко заявил, что Украина будет производить высокоточное ракетное оружие

Политика

Украина лишилась некоторых ограничений относительно дальности полета ракет и теперь намерена развивать высокоточное ракетное оружие. Об этом 9 марта заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности — пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся», — заявил Порошенко во время визита в Черкасскую область, передает «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага, который оккупировал украинское государство.

«Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону — надежнее», — добавил Порошенко.

При этом он напомнил, что Россия приостановила участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вышли из него.

«Мы тоже лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше», — добавил он.

Как писали «ФАКТЫ», 1 февраля 2019 года США объявили о прекращении участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок «Искандер-М». Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля. Впоследствии президент РФ Владимир Путин также объявил о выходе России из ракетного оговора.

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