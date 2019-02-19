Политика

В США подтвердили, что выход США из договора, запрещавшего США и России иметь на вооружении и разрабатывать ракеты средней и малой дальности, открывает для Украины свободу в разработке, испытаниях и размещении наземных баллистических и крылатых ракет. Об этом Радио Свобода заявил бывший посол США в Украине, а ныне эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер.

По его словам, на месте украинцев он поставил бы себе вопрос «Почему я должен выполнять соглашение, из которого выходят и россияне, и американцы?».

«Ведь если договор о РСМД прекращат действие, то и запреты, введенные этим договором, тоже исчезают. И у Украины не будет юридического обязательства не создавать такие ракеты. А вот подумали ли об этом россияне, или нет — в этом я не уверен», — отметил дипломат.

Напомним, 1 февраля 2019 года США объявили о прекращении участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за одностороннего нарушения Договора Россией. Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля. Впоследствии президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД и Министерства обороны объявил о выходе России из ракетного оговора.



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