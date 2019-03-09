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Происшествия

Разгромил казарму: появилось скандальное видео из воинской части ВСУ

18:06 9 марта 2019   1440
Скандал в ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В казарме резервистов учебного центра «Десна» (Черниговская область) командир батальона устроил погром и кричал матами на старших по возрасту. Как слышно на видео, голос за кадром говорит, что до этого комбат бросал автомат, а резервистов называл «додиками».

После этого в видео показали самого военного — он продолжил громить казарму и разбрасывать личные вещи с криками и матами.

В названии видео не было указано имя военного, а только фамилия. Человека с такой фамилией нашли на сайте декларирования: это Зеленин Виктор, он из в/ч В0946 «Десна». В декларации за 2016 год его должность указана как командир батареи. Вероятно, это именно он совершает погром.

Видео 18+

Отметим, что это не первый скандал, который разгорелся в ВСУ за последнее время. Как писали «ФАКТЫ», ранее 24-летняя военнослужащая Валерия Сикал обвинила командира воинской части в Хмельницкой области в сексуальных домогательствах. Девушка рассказала, что с тех самых пор, как она прибыла в часть, полковник не давал ей прохода: подходил с непристойными предложениями, пытался принудить к сексу, а за отказ оскорблял и публично унижал.

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