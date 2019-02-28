Происшествия

Секс-скандал в Вооруженных Силах Украины уже не первую неделю активно обсуждается в СМИ. 24-летняя военнослужащая Валерия Сикал обвинила командира воинской части в Хмельницкой области в сексуальных домогательствах. Девушка рассказала, что с тех самых пор, как она прибыла в часть, полковник не давал ей прохода: подходил с непристойными предложениями, пытался принудить к сексу, а за отказ оскорблял и публично унижал. По словам Валерии, он едва не довел ее до нервного срыва. Девушка говорит, что терпела такое отношение целый год. А когда рассказала о происходящем своему мужу, они вместе решили обратиться в правоохранительные органы. Написав заявление в полицию, Валерия узнала, что она не единственная, кто пострадал от действий командира части. Военнослужащие рассказали, как полковник наказывал солдат за пьянство клизмами (?!) и снимал процесс на видео (!), как заставлял исполнять унизительные приказы и угрожал. «ФАКТЫ» выясняли подробности скандальной истории.

«Полковник заявил, что я „должна быть с ним доброй и покорной“ и за это он будет продвигать меня по службе»

После резонанса в СМИ лейтенант Валерия Сикал перевелась в другую часть, в Винницкую область. Говорит, сделала бы это намного раньше, но командир отказывался подписывать рапорт о ее переводе. Точно так же отказался отпустить ее в больницу на операцию.

— Это была месть командира за мои отказы его «обслуживать», — рассказывает «ФАКТАМ» Валерия Сикал. — В воинскую часть в поселке Цветоха Хмельницкой области я прибыла 29 декабря 2017 года. Когда 3 января 2018 года новоприбывшие вышли на службу, нас представили командиру части. Полковник каждой из нас задавал вопросы: где училась, кем работала, замужем ли? А после обеда дежурный сказал, что командир зачем-то ждет меня на парковке. Когда я пришла, полковник приказал сесть в его машину. Я тогда еще не знала, куда и зачем мы едем и что он от меня хочет. Командир привез меня в какой-то домик в лесу. Он сказал, что сам построил его и любит здесь отдыхать. Минут через двадцать приехал начальник полиции Славутича. Полковник стал обсуждать с ним предстоящие выходные — как они «будут отдыхать с девчонками в баньке». Сказал, что среди этих девчонок буду я и еще одна девушка из нашей части. Начальник полиции, заулыбавшись, сказал, что он не может, мол, он человек женатый. Тем не менее они продолжали обсуждать, как и что будут с нами делать. Я была шокирована, не знала, что делать и куда бежать. Полковник предложил мне выпить пива — «чтобы расслабилась». Я отказалась. Не знаю, что было бы дальше, если бы командира срочно не вызвали в часть из-за приезда проверяющего. По дороге обратно полковник сказал, что я «должна быть с ним доброй и покорной» и за это он будет продвигать меня по службе. «Поэтому делай то, что я тебе говорю, — заявил он. — А если откажешься, я все равно сделаю так, чтобы ты передумала. Покажу тебе худшие стороны армии».

В тот же день вечером мне опять позвонил дежурный и сообщил, что командир части вызывает меня в служебную квартиру. Передал, что это приказ. Уже понимая, что в этой квартире может происходить, я попросила приятельницу поехать со мной. Когда мы приехали, в квартире были и командир, и прибывший в часть проверяющий. Полковник с ходу заявил, что я должна… ублажать проверяющего. «Это приказ, — велел командир. — Мы же хотим, чтобы проверяющий поставил нам хорошие оценки. Поэтому ты сейчас должна его обслужить». Все это он говорил в присутствии моей приятельницы. Пытаясь совладать с собой, я сказала, что приказам командира в нерабочее время не подчиняюсь, тем более таким. И уехала. А уже на следующий день поняла, что такое «худшие стороны армии», которые полковник грозился мне показать.

По словам Валерии, командир начал публично ее оскорблять. Это происходило даже на совещаниях.

— Или просто в коридоре, — говорит Валерия. — Увидев меня, он мог прижать к стенке, начать лапать. Мог громко спросить: «Ну что, ты готова? Подмылась, ждешь меня?» А мог обругать матом. Например, как-то я шла, а он ехал сзади на машине, но я его не видела. Когда командир едет в автомобиле, то не должна отдавать ему воинское приветствие. Но он остановился и начал на меня кричать: «Ты что, ох… ла? Почему не отдаешь приветствие? Снимай свою кепку, я тебе туда нас. у, как ты мне в душу нас… ла!» И это при всех.

Летом я заболела, началось воспаление почек. Нужно было ложиться в больницу. Когда принесла командиру результаты анализов и заключение врача, он заявил: «Что у тебя там может болеть? Симулянтка!» Потом сказал: «Ты молодая, ничего тебе не будет. И с одной почкой проживешь». Подписывать рапорт о госпитализации отказался.

То же самое произошло, когда я сорвала спину. Я терпела боли, была на уколах. Просила командира отпустить меня к врачу, но он отказывал: «Ты молодая, здоровая. Иди служи!» Когда медик меня все же осмотрел, то сразу же дал направление в госпиталь. Мне, кстати, тогда понадобилось проведение двух операций.

— Вы кому-нибудь жаловались на действия командира?

— В части жаловаться было, по сути, некому, ведь командир там главный. Девочек в нашей части происходящее нисколько не удивляло. Они сказали, что подобные вещи полковник проделывал не только со мной.

«Раздевайся. К тебе богатыри пришли, будешь нас обслуживать», — сказал командир. Это стало последней каплей"

— Однажды я пожаловалась своему непосредственному начальнику (который тоже находится в подчинении у полковника), — продолжает Валерия. — Это произошло после того, как командир в очередной раз надо мной поиздевался. Я была в наряде. Он вместе со своим заместителем зашел в комнату и заявил: «Раздевайся, ложись. К тебе богатыри пришли, будешь сейчас нас обслуживать». Его заместитель ничего не сказал — просто вышел из комнаты. А командир сказал, что за свой отказ я получу выговор. За что, не придумал. Так и сказал моему начальнику: мол, вынеси ей выговор за что-нибудь. У меня случилась истерика. Я поняла, что больше не могу терпеть эти издевательства.

Когда рассказала обо всем своему начальнику, тот только развел руками: «Знаю, ситуация сложная. Этот человек (полковник) не раз был в таком замечен, тут все это знают. Но что мы можем сделать?» Сказал, что подумает, как мне помочь. В результате никакой помощи я не дождалась.



* В этой части все знают о неадекватном поведении командира. Но большинство военнослужащих боятся говорить о происходящем публично

Обратиться в полицию Валерия Сикал решилась после того, как рассказала о происходящем своему мужу — тоже военному, бывшему добровольцу, служившему в зоне АТО. Кстати, на свадьбу, по словам Валерии, полковник ее тоже не отпускал.

— Как только командир узнал, что я выхожу замуж (а я заранее подала рапорт, чтобы меня отпустили на несколько дней по семейным обстоятельствам), он сразу сказал: «Ты не выйдешь за него замуж. Я тебе не позволю. И не вздумай от него забеременеть. Я сам сделаю тебе ребенка, и ты будешь только со мной», — вспоминает Валерия. — Кстати, командир женат, но живет с другой женщиной. Я подавала рапорт снова и снова. И получала отказ за отказом. Сначала он говорил, что даст мне не больше двух дней — мол, как раз хватит на дорогу туда и обратно. Затем заявил, что мне будет достаточно и одного дня. А потом сказал, что не может отпустить меня из-за… военного положения. В результате как таковой свадьбы не было. Мы с мужем просто расписались. Муж в тот момент еще не знал, что происходит. Я все ему рассказала после случая с «обслуживанием богатырей», который стал последней каплей.

Валерия говорит, что сразу обратилась на горячую линию Минобороны.

— Но вместо конкретной помощи мне посоветовали… поговорить с психологом, — возмущается Валерия. — Я обратилась в военную прокуратуру, а там посоветовали с таким заявлением идти в полицию. Еще подавала заявление в Хмельницкую ВСП (Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины. — Авт.). Мне неофициально сообщили, что моя жалоба на командира уже далеко не первая — дескать, обращались и другие женщины. И намекнули, что у полковника хорошие связи в полиции. Впрочем, я и сама это понимала: если руководители полицейских управлений ездят к нему в лесной домик, выводы напрашиваются сами собой. Поэтому в полицию я обращалась уже не в Хмельницкой, а в Винницкой области. В заявлении подробно изложила все, что со мной происходило в части в течение года, и потребовала открыть уголовное производство.

Одновременно Валерия Сикал рассказала в соцсетях о домогательствах со стороны командира. Ее пост вызвал большой резонанс в СМИ. Командир части комментировать ситуацию сразу отказался. Журналисты, которым удавалось до него дозвониться, получали один и тот же ответ: идет следствие, поэтому никаких комментариев. «ФАКТЫ» тоже пытались связаться с полковником, но в воинской части нас с ним даже не соединили.

В пресс-службе Винницкого областного управления полиции «ФАКТАМ» подтвердили, что по заявлению Валерии Сикал открыто уголовное производство:

— Производство открыто по статье «Принуждение к вступлению в половую связь с лицом, от которого пострадавший находится в материальной или служебной зависимости». Материалы производства мы направили в прокуратуру, откуда их должны передать в Хмельницкую область, чтобы производство рассматривалось по месту совершения правонарушения.

— О том, что из себя представляет командир, в воинской части знают все. Знают, но молчат, — уверяет Валерия. — Девушки, которых он, как и меня, пытался принудить к половой связи, боятся заявить об этом во всеуслышание. Да и не верят, что удастся чего-то добиться. Я же намерена бороться. После скандала в прессе командир мне опять угрожал. Предупреждал, чтобы я, «переходя дорогу, внимательно смотрела по сторонам, а то и машина может сбить». Благодаря скандалу в СМИ я наконец-то смогла перевестись в другую часть — рапорт подписал заместитель командира.

Журналистам ТСН удалось поговорить с девушкой из этой же части, которая на условиях анонимности подтвердила, что командир домогался не только Валерии.

— Со мной тоже такое было. Командир подошел ко мне, пытался обнять и поцеловать. Хотел взять рукой за грудь. Но я отвернулась и вышла из кабинета, — сказала женщина.

«Военнослужащих, которые употребляли спиртные напитки, он отправлял в санчасть… делать клизму»

О методах работы командира части открыто рассказал его бывший заместитель подполковник Виктор Мищук, отвечавший за морально-психологическое состояние солдат. Виктор Мищук служил в части до весны 2018 года.

— Когда в 2016 году полковник принимал часть, я находился в зоне АТО, — говорит Виктор Мищук. — Примерно через месяц мне позвонила одна женщина из управления части. Сообщила, что новый командир ее домогался и она будет увольняться. Когда я вернулся в часть, та женщина уже не работала. С тех пор я не раз видел, как полковник это делал. Однажды в моем присутствии приказал женщине-офицеру раздеться у него в кабинете, чтобы посмотреть, есть ли у нее пирсинг сосков. Заявил, что хочет осмотреть ее интимные места. Я сказал, что мы этого делать не будем, и начал его стыдить. На что полковник ответил: «Здесь я командир, и я буду решать, что и как мне делать».

Почти каждый день около девяти часов вечера к штабу по вызову командира подъезжал уазик. Командир отправлял водителя в гараж, а сам садился в машину вместе с какой-то из молоденьких военнослужащих и вез ее вроде как на дежурство. Через полтора-два часа они возвращались. В частных беседах эти девочки потом говорили, что командир во время этого дежурства «учил их, как себя вести с мужчиной-самцом».



* Валерия Сикал целый год терпела издевательства, а потом обратилась в правоохранительные органы

Виктор Мищук уверяет, что не раз становился свидетелем того, как командир унижал подчиненных. Например, у полковника был метод наказания солдат клизмой.

— Военнослужащих, которых командир подозревал в употреблении спиртных напитков, он отправлял в санчасть… делать клизму, — вспоминает Виктор Мищук. — И не только тому, кого он заподозрил, но и его друзьям тоже — «для профилактики». Других подчиненных заставлял снимать это на видео. Потом шантажировал военных этим видео. Когда один такой видеоролик кто-то выложил в Интернет, началось расследование. Открыли уголовное производство по статье «Превышение власти и служебных полномочий со стороны должностного военного лица». После этого командир начал давить на свидетелей. Угрожал медсестре, которая ставила солдатам клизму по его приказу. В результате дело замяли. Я не уверен, что оно было закрыто. Похоже, расследование просто сошло на нет.

Были и другие издевательства. После того как командир увидел на территории части окурки, старшина роты на протяжении двух недель носил за спиной огнетушитель. Других офицеров неделю заставлял ходить в касках — чтобы «мозги варили».

По словам Виктора Мищука, командир также помогал своим знакомым получать статус участника боевых действий:

— Например, история с его знакомым судьей. Он оформил этого судью в часть чертежником, после чего по документам тот якобы поехал в зону АТО. Но только по документам. После чего точно так же по документам вернулся и получил УБД (удостоверение участника боевых действий. — Авт.). История вскрылась, когда выяснилось, что в то время, когда судья вроде как находился в АТО, он выносил судебные решения. По этому факту завели дело, судью в итоге уволили. А командиру — ничего…

Виктор Мищук признается, что не раз рассказывал о методах работы полковника следователям Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ. «Когда в часть приезжали представители Главного управления Минобороны по морально-психологическому обеспечению, они проводили анонимный опрос и пришли к выводу, что морально-психологическое состояние в части критическое. Многие анонимно жаловались на командира», — говорит Виктор Мищук.

Несмотря на такое количество октрытых уголовных производств, полковник продолжает исполнять свои обязанности. Тем временем в ВСУ официально заявили, что обвинения, выдвинутые лейтенантом Викторией Сикал против командира части, частично подтвердились.

— В течение месяца продолжалась проверка. Факты, которые предоставила Сикал, подтвердились частично. Свидетели, которых она указала, были опрошены, но, скажем так, не подтвердили те обвинения, которые она выдвигала. Сам начальник сказал, что таких действий с его стороны не было. Это все, что установила проверка, — заявил спикер Военной службы правопорядка ВСУ Сергей Губенко.

По данным Губенко, проверка установила предвзятое отношение к лейтенанту Сикал в вопросе перехода ее на другое место службы, но речь о домогательствах военнослужащей не шла.

Следствие, которое ведет полиция, продолжается. Тем временем Валерия Сикал узнала, что ее оштрафовали за самовольное оставление места службы. Речь идет о случае, когда она вынуждена была покинуть часть без разрешения командира, чтобы лечить больную спину. Командир не отпустил ее, несмотря на заключение врачебной комиссии о том, что девушке необходимо лечение. Сейчас Валерии придется заплатить за это две с половиной тысячи гривен штрафа.

Девять лет назад в Минобороны проводили исследование на тему сексуальных домогательств в Вооруженных Силах Украины. В результате опроса нескольких тысяч военнослужащих выяснилось, что каждая десятая женщина в армии сталкивалась с сексуальными домогательствами. Но могут ли жертвы что-то доказать?

— Статья 154 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за принуждение к вступлению в половую связь, — прокомментировала «ФАКТАМ» ситуацию юрист-криминолог Анна Маляр. — Отдельно в этой статье предусмотрено обстоятельство принуждения лицом, от которого потерпевший материально или служебно зависим. То есть Уголовным кодексом специально предусмотрены случаи сексуальных домогательств на работе, когда отношения отягощены субординацией и вынужденным подчинением. Действительно, доказать в процессе следствия принуждение к вступлению в половую связь сложнее чем, скажем, изнасилование, когда доказательства совершенного преступления очевидны. Если есть цель привлечь обидчика (или обидчицу) к уголовной ответственности, это нужно учитывать. Необходимо зафиксировать все возможные доказательства, которые подтвердят слова потерпевшей. Такими доказательствами могут быть фото-, видео- и аудиофиксация, переписка в соцсетях, показания свидетелей. Важно обратиться за помощью к адвокату, который будет побуждать следствие к проведению всех необходимых следственных действий и экспертиз.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в ВСУ разгорелся гендерный скандал вокруг странной «акции» по привлечению на службу в армию. Тем временем фигурант громкого секс-скандала стал кандидатом в президенты Украины.

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