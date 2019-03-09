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Спорт

Пресс-секретарь Ахметова родила тренеру «Шахтера» Фонсеке сына (фото)

20:12 9 марта 2019   1389
Катерина Остроушко и Паулу Фонсека
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 9 марта, в семье главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки случилось пополнение. 28-летняя супруга 46-летнего португальского специалиста Катерина Остроушко (кстати, пресс-секретарь владельца ФК «Шахтер» Рината Ахметова) родила ему сына. Счастливые родители дали мальчику имя Мартин.

*После победы в декабре 2017-го «Шахтера» над «Манчестер Сити» Катерина и Паулу предстали в образах Зорро

Напомню, что у Паулу Фонсеки есть двое детей от первого брака с португалкой Сандрой — 18-летний сын Диего и 13-летняя дочь Беатрис.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко сыграл свадьбу в дорогом столичном ресторане.

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