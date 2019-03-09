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Происшествия

Драка возле Администрации президента: пострадали трое правоохранителей

20:19 9 марта 2019   39
Столкновения
Инф. «ФАКТОВ»

В результате столкновения во время акции активистов «Национального корпуса» возле Администрации президента пострадали двое полицейских и сотрудник Нацгвардии. Об этом сообщили в полиции Киева.

«Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте», — уточняется в сообщении.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», 9 марта националисты устроили в центре Киева акцию «День гнева» и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в «Укроборонпроме». В Нацкорпусе заявили, что во время акции в толпе был применен слезоточивый газ.

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