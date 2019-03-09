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Драка возле Администрации президента: пострадали трое правоохранителей
В результате столкновения во время акции активистов «Национального корпуса» возле Администрации президента пострадали двое полицейских и сотрудник Нацгвардии. Об этом сообщили в полиции Киева.
«Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте», — уточняется в сообщении.
Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Как писали «ФАКТЫ», 9 марта националисты устроили в центре Киева акцию «День гнева» и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в «Укроборонпроме». В Нацкорпусе заявили, что во время акции в толпе был применен слезоточивый газ.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...