Украина

Холодно и штормовой ветер: синоптик предупредила о резкой перемене погоды в Украине

В Украине 10 марта произойдет резкое изменение погодных условий. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, ветер усилится до штормовых значений, а температура воздуха снизится.

Днем будет до +5 +9 градусов, а в южной половине Украины +7 +13 градусов. Появятся дожди и даже на северо-западе местами возможен мокрый снег.

В Киеве же завтра похолодает до +6 +8 градусов, ожидается сильный порывистый ветер, пойдет дождь. По мнению Диденко, следующая неделя в Украине также будет холодной.

Ранее замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала «ФАКТАМ», что после солнечного дня 8 марта Украину ожидают еще два дня с теплой погодой, а с начала следующей недели синоптики прогнозируют похолодание. Сильные морозы маловероятны, но возможны дожди и мокрый снег.

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