«Ювентус» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 12 марта, на 41-тысячном стадионе в Турине состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и испанским «Атлетико». Напомню, что первая встреча соперников в Мадриде завершилась победой хозяев поля — 2:0.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка «Ювентус» — «Атлетико», за которой вы сможете следить в этой новости.



Соперники в чемпионатах Италии и Испании

Туринский гранд готовится к игре с подопечными Диего Симеоне в хорошем настроении. В очередном поединке чемпионата Италии «Ювентус» без лидеров атаки разгромил «Удинезе» — 4:1 (Кин, 11, 39, Эмре Джан, 67, с пенальти, Матюиди, 71 — Лазанья, 84). При этом 19-летний форвард туринцев Мойзе Кин стал самым молодым футболистом Старой Синьоры, которому удалось оформить «дубль» в матче серии А (с 1982 года это достижение принадлежало Джузеппе Гальдеризи).

В турнирной таблице чемпионата страны «Юве» опережает идущий вторым «Наполи» на целых 19 очков (у неаполитанцев одна игра в запасе).

Что же касается «Атлетико», то в очередном туре чемпионата Испании подопечные Диего Симеоне обыграли дома «Леганес», ворота которого защищал голкипер сборной Украины Андрей Лунин, а в обороне играл Василий Кравец, — 1:0 (Сауль Ньигес, 50). Мадридцы с 56 очками по-прежнему занимают в турнирной таблице второе место, на семь пунктов отставая от «Барселоны» и на восемь опережая «Реал» (у Королевского клуба игра в запасе).

Состав «Атлетико» дороже на 172 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Атлетико» дороже футболистов «Ювентуса» на 172,5 млн евро (955 млн против 782,5 млн).

Самые дорогие игроки мадридского клуба: Антуан Гризманн (150 млн евро), Сауль Ньигес (90), Ян Облак (80), Люка Эрнандес и Хосе Хименес (по 70).

Самые дорогие футболисты «Ювентуса»: Криштиану Роналду, Пауло Дибала (по 100 млн евро), Миралем Пьянич (70), Жоао Консело (55), Алекс Сандро (50).

*Трансферную стоимость французского форварда «Атлетико» Антуана Гризманна оценивают в 150 млн евро

«Ювентус» после неудачи в гостях, «Атлетико» после успеха дома



В истории выступлений в еврокубках «Юве» начинал двухматчевые противостояния с поражения на выезде 32 раза и в 14 случаях пробивался дальше. Последний раз получился неудачным: после поражения 1:2 от «Бенфики» в полуфинале Лиги Европы-2013/2014 туринцы сыграли дома вничью — 0:0. В пяти случаях туринцы проигрывали первый поединок на выезде со счетом 0:2 и каждый раз вылетали. В последний раз это произошло с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2012/2013 (0:2 в гостях, 0:2 дома).

В свою очередь, «Атлетико» после домашней победы в первом матче пробивался дальше в еврокубках в 30 из 37 случаев, в том числе в 19 последних подряд. В 1/8 финала прошлой Лиги Европы мадридцы по такому сценарию обыграли «Спортинг» (2:0 дома, 0:1 в гостях). В пяти случаях «Атлетико» начинал с домашней победы со счетом 2:0 и каждый раз выходил в следующую стадию.

Арена в Турине

Домашняя арена туринского гранда «Ювентус Стэдиум» (коммерческое название — «Альянц Стэдиум»), способная принять на своих трибунах 41 000 болельщиков, была построена на месте старого стадиона «Делле Альпи» и открыта в 2011 году.

При проектировке были учтены все современные меры безопасности. На каждом секторе находится 16 различных путей к сиденьям. В случае экстренных ситуаций полный стадион сможет освободиться за четыре минуты. Кстати расстояние от первого ряда трибуны до футбольного поля — 7,5 метра, от последнего — 49 метров.

В 2014 году на арене в Турине был проведен финал Лиги Европы, в котором испанская «Севилья» в серии послематчевых пенальти одолела португальскую «Бенфику» — 4:2 (игровое время — 0:0).

Кстати, на родной арене «Юве» до поражения от «Реала» в прошлом сезоне (0:3) не проигрывал дома в еврокубках 27 матчей подряд — с поражения 0:2 от «Баварии» в апреле 2013 года.

Да и вообще на новом «Ювентус Стэдиум» у туринцев всего три поражения в еврокубках (21 победа, 12 ничьих).

*41-тысячный «Ювентус Стэдиум» открыт в 2011 году

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА оштрафовал наставника «Атлетико» за неприличный жест.

Фото Getty Images, ФК «Ювентус», ФК «Атлетико»



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