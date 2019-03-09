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В Киеве ищут молодчика, зверски избившего ветерана АТО и его жену из-за сделанного замечания (видео)
В Киеве был жестоко избит ветеран АТО и его супруга из-за замечания в супермаркете. Инцидент произошел 3 марта около 11 часов вечера возле одного из супермаркетов, говорится в сообщении Facebook-сообщества dtp.kiev.ua.
«Конфликт произошёл в супермаркете, мужчина сделал замечание парню из-за того, что тот хамил кассиру и разговаривал с ней матами. Парень извинился и через какое-то время вышел на улицу за супружеской парой и начал избивать. Сначала ударил кастетом в голову, а после избивал ногами», — говорится в сообщении сообщества.
Сам момент драки попал на одну из камер видеонаблюдения. Автор публикации попросила всех, кто владеет какой-либо информацией о нападавшем, сообщить ее за вознаграждение.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине разгорелся скандал вокруг ветерана АТО, над которым надругались заключенные в Бердянской исправительной колонии № 77.
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