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В Украине разгорается скандал вокруг изнасилования бойца АТО в бердянской колонии
В Бердянске в исправительной колонии № 77 заключенные надругались над 23-летним ветераном АТО Александром. Об этом написала в Facebook координатор «Медійной ініціатива за права людини» Ольга Решетилова.
Активистка призвала правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию в колонии, где, по ее словам, творится «беспредел».
«Бердянская исправительная колония № 77 имеет минимальный уровень безопасности. Здесь содержатся мужчины, впервые совершившие преступление — незначительный или средней тяжести. Средний возраст заключенных от 18 до 27 лет. То есть „воров в законе“ там просто не может быть. Хотя нет, есть одно исключение. Непонятно по каким причинам здесь содержится некий Сергей Мирошниченко (погоняло „Полоса“). Рецидивист, это уже его третья ходка за убийство», — написала она.
По словам Решетиловой, бывший атошник 23-летний Александр попал в БВК-77, с точки зрения представителей бердянской ветеранской организации «Легион правды», несправедливо.
«Еще во время службы Саша вместе с другими военнослужащими задержали человека, которого они считали сепаратистом, и передали представителям контрразведки. Далее добросовестно отслужил, получил Орден „За мужество“. Но, как оказалось, по нему велось следствие за незаконное лишение свободы. Александра приговорили к трем годам заключения. В прошлом году он был этапирован в Бердянск, где его ждал ад», — написала она.
Правозащитница добавила, что Александра пять раз изнасиловал Полоса.
«Сейчас парень уже дома, после лечения в психдиспансере, но продолжает находиться в очень тяжелом психологическом состоянии. Историй, подобных истории атошника Александра, с 77 колонии у правозащитников уже собралось немало. Например, история Юрия Беляка, экстрадированного в Бердянск из России 29 декабря 2018 года. Уже в первые дни пребывания в колонии он звонил маме и говорил, что ему нужно 12 тыс. грн или его убьют. Как выяснится позже, это обыденная практика в этой колонии, у каждого осужденного своя карточка, на которую от родственников требуют сбрасывать приличные суммы», — сообщила Решетилова.
Как писали «ФАКТЫ», летом 2018 года задержали осужденного преступника, который получив семь лет за разбой, выходил в город насиловать женщин.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!