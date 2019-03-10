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Биатлон в Эстерсунде: где смотреть женскую и мужскую гонки преследования на чемпионате мира
В воскресенье, 10 марта, на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдут женская и мужская гонки преследования. На дистанцию в 10 км у женщин и 12,5 км у мужчин выйдут по 60 лучших спортсменов по итогам спринтерских гонок.
В это число попали три украинки. Анастасия Меркушина будет стартовать с 28-й позиции с отставанием в 1:17 сек от лидера, Валя Семеренко сразу за ней (+1:20 сек), а Юлия Джима уйдет на дистанцию с 54-й позиции в 2:21 сек от лидера.
У мужчин — лишь два наших соотечественника. Правда, у Дмитрия Пидручного хорошие шансы зацепиться за подиум — он стартует с 4-й позиции лишь в 17 секундах от лидера. А вот Руслан Ткаленко уйдет на дистанцию 42-м с отставанием в 2:02 сек.
Чемпионат мира (Эстерсунд, Швеция)
10 марта (воскресенье)
Гонка преследования (женщины) 14:45 UA: Перший, Спорт 1, Евроспорт 1, Матч ТВ
Гонка преследования (мужчины) 17:30 UA: Перший, Спорт 1, Евроспорт 1, Матч ТВ
В прямой трансляции женскую и мужскую гонки преследования можно посмотреть по этой ссылке.
В понедельник, 11 марта, на чемпионате мира выходной, а возобновятся соревнования во вторник, 12 марта, индивидуальной гонкой на 15 км у женщин.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пидручному не хватило 0,3 секунды до «бронзы» чемпионата мира.
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