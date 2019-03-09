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Спорт

Биатлон в Эстерсунде: где смотреть мужской спринт на чемпионате мира

14:41 9 марта 2019   322
Биатлон в Эстерсунде: где смотреть мужской спринт на чемпионате мира
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 9 марта, на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет мужская спринтерская гонка, на которую заявлены 104 спортсмена.

Украину на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежами представят четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный (на фото) стартует под 25-м номером, Руслана Ткаленко — под 66-м, Артем Тищенко — под 85-м и, наконец, дебютант чемпионатов мира Виталий Труш — под 96-м (символически, что Виталий родился в 1996 году). Тренерский штаб нашей сборной во главе с Юраем Санитрой принял решение не задействовать в спринте Артема Приму и Сергея Семенова.

В прямой трансляции мужскую спринтерскую гонку можно посмотреть здесь.

В воскресенье, 10 марта, в Эстерсунде состоятся гонки преследования у женщин (10 км) и мужчин (12,5 км).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинки провалили спринт на чемпионате мира.

Фото biathlon.com.ua

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