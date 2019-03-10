Спорт

Украинка Цуренко в напряженной борьбе вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 28-ю позицию в мировом женском рейтинге, прекратила борьбу на представительном турнире в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.

Наша соотечественница стартовала на соревнованиях со второго круга, в котором ее соперницей была американка София Пегула, располагающаяся в списке лучших теннисисток мира на 65 позиций ниже Леси. Тем не менее, этот факт не помешал Пегуле обыграть украинку в первом сете и вести по ходу второго — 4:1. Правда, наша соотечественница смогла вовремя взять себя в руки, переломить ход противостояния и не только сравнять счет по партиям, но и выиграть матч — 3:6, 7:5, 6:4 в пользу Цуренко.

Таким образом, за выход в третий раунд украинка заработала 48 775 долларов. Ее следующей соперницей станет белоруска Арина Соболенко (9-я), которая в своем поединке одолела Айлу Томлянович из Австралии — 6:3, 4:6, 6:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллсе, а Козлова впервые в карьере вышла в третий круг турнира WTA Premier.

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