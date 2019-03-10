- 0:43 Украинка Цуренко в напряженной борьбе вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
- 0:03 Самый богатый человек в Индии устроил роскошную свадьбу для своего сына
- 0:01 Прощеное воскресенье и Великий пост: что нужно сделать, а что запрещено категорически (календарь питания)
- 23:42 В Киеве ищут молодчика, зверски избившего ветерана АТО и его жену из-за сделанного замечания
- 23:16 «Динамо» — «Арсенал-Киев»: где смотреть онлайн матчи 21-го тура чемпионата Украины
- 23:07 "Очередная попытка ввергнуть Украину в хаос": у Порошенко отреагировали на события в Киеве и Черкассах
- 23:07 Иск на 50 млн долларов: все подробности обвинений, выдвинутых Джонни Деппом против Эмбер Херд
- 22:35 В Черкассах вдвое возросло число полицейских, травмированных во время стычки с националистами
- 22:05 Холодно и штормовой ветер: синоптик предупредила о резкой перемене погоды в Украине
- 21:26 «Заря» устояла во Львове и гарантировала себе место в топ-шестерке: видеообзор матча
Украинка Цуренко в напряженной борьбе вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 28-ю позицию в мировом женском рейтинге, прекратила борьбу на представительном турнире в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.
Наша соотечественница стартовала на соревнованиях со второго круга, в котором ее соперницей была американка София Пегула, располагающаяся в списке лучших теннисисток мира на 65 позиций ниже Леси. Тем не менее, этот факт не помешал Пегуле обыграть украинку в первом сете и вести по ходу второго — 4:1. Правда, наша соотечественница смогла вовремя взять себя в руки, переломить ход противостояния и не только сравнять счет по партиям, но и выиграть матч — 3:6, 7:5, 6:4 в пользу Цуренко.
Таким образом, за выход в третий раунд украинка заработала 48 775 долларов. Ее следующей соперницей станет белоруска Арина Соболенко (9-я), которая в своем поединке одолела Айлу Томлянович из Австралии — 6:3, 4:6, 6:0.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллсе, а Козлова впервые в карьере вышла в третий круг турнира WTA Premier.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.