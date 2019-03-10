Здоровье

Всегда держите при себе: Супрун рассказала, как правильно пить воду

Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook рассказала, насколько важно своевременно и регулярно употреблять воду.

«Мы должны пить воду, как только почувствуем жажду. Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимание и памяти, а также повышает риски запора. Поэтому наготове всегда следует иметь питьевую воду», — уверяет Супрун.

Она также подчеркнула, что только жажда должна заставлять пить воду, а не какие-то определенные нормы потребления воды в день.

«Вода безопаснее чем кофе или чай. Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это — лишние калории и добавленные сахара, которые для нас вредны», — объяснила она.

Глава Минздрава отметила, что спиртное вызывает потерю воды через почки, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может «сушить». Она призвала вместе с алкоголем всегда пить воду.

Как писали «ФАКТЫ», Супрун дала рекомендации, как ьыстро и без ущерба для здоровья сбросить лишние килограммы.

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