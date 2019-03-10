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- 10:12 Представился Андреем Шевченко: в Италии пьяный преступник пытался уйти от полиции
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Представился Андреем Шевченко: в Италии пьяный преступник пытался уйти от полиции
В итальянском городке Боскореале полиция задержала 40-летнего поляка, который обвиняется в серии краж солнечных батарей. Выяснилось, что его поместили под домашний арест, но неделю назад он исчез, сообщает Il Mattino.
Позже его нашли в другом городе, где он прятался в разрушенном доме. Во время задержания преступник был сильно пьян. Он попытался уйти от полиции, представляясь бывшим форвардом «Милана» Андреем Шевченко (на фото), возглавляющим сейчас сборную Украины.
Полиция задержала поляка и отправила его за решетку за уклонение от домашнего ареста и предоставление ложной информации.
Напомню, что Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009-й, завоевав «Золотой мяч», а также выиграв в красно-черной футболке Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В списке лучших бомбардиров в истории итальянского гранда форвард со 175 голами занимает второе место (у шведа Гуннара Нордаля — 213 мячей).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать футболиста сборной Нигерии успешно освобождена из плена.
Фото Getty Images
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