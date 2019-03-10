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В Днепропетровской и Запорожской областях не работают экстренные номера: что важно знать

10:53 10 марта 2019   173
Экстренные номера
Инф. «ФАКТОВ»

В двух областях Украины возникли проблемы со звонками на экстренные номера. Так, в Запорожской области не доступны экстренные номера 101, 102, 103 и 112, а в Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи 101.

«С мобильных операторов Kyivstar и Vodafone невозможно дозвониться на спецлинию 101. Ремонтные работы продолжаются», — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, сообщают Факты ICTV.

В ведомстве обратились к жителям и попросили пользоваться средствами городской связи по номеру 056−744−30−19 или 056−744−25−87.

В Запорожской области из-за технических проблем не работают экстренные номера 101, 102, 103 и 112, если звонить с мобильных операторов Kyivstar и Vodafone.

Как писали «ФАКТЫ», ранее глава Минздрава Украины Ульяна Супрун объяснила, в каких случаях теперь «скорая» будет приезжать на вызов.

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