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В Днепропетровской и Запорожской областях не работают экстренные номера: что важно знать
В двух областях Украины возникли проблемы со звонками на экстренные номера. Так, в Запорожской области не доступны экстренные номера 101, 102, 103 и 112, а в Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи 101.
«С мобильных операторов Kyivstar и Vodafone невозможно дозвониться на спецлинию 101. Ремонтные работы продолжаются», — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, сообщают Факты ICTV.
В ведомстве обратились к жителям и попросили пользоваться средствами городской связи по номеру 056−744−30−19 или 056−744−25−87.
В Запорожской области из-за технических проблем не работают экстренные номера 101, 102, 103 и 112, если звонить с мобильных операторов Kyivstar и Vodafone.
Как писали «ФАКТЫ», ранее глава Минздрава Украины Ульяна Супрун объяснила, в каких случаях теперь «скорая» будет приезжать на вызов.
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