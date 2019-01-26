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Супрун объяснила, в каких случаях теперь "скорая" будет приезжать на вызов
«Скорая» теперь не будет приезжать на вызова к людям, у которых температура ниже 40 градусов. Это следует из слов исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.
«Есть очень четкие причины для вызова „скорой“, и когда „скорая“ должна приехать. Это когда температура более 40 градусов, или когда есть боли в сердце, или проблема дыхания и так далее. То, что было когда-то, когда „скорая“ предоставляла услуги первичного звена, уже не будет продолжаться. „Скорая“ помощь должна оказывать экстренную медицинскую помощь», — сказала она.
Супрун призвала украинцев сперва звонить своему семейному врачу и договариваться с ним в случае незначительного недомогания или незначительно повышенной температуры.
«Когда мы выбрали своего семейного врача, когда мы заболеем, то можем позвонить своему врачу, с ним по телефону поговорить. Если есть причина, почему врач должен приехать к своему пациенту, то они должны договориться, чтобы врач приехал. Если врач может по телефону посоветовать, или если пациент может приехать к самому врачу, если это нужно, то они так и договариваются», — заявила она, передает Радио Свобода.
По словам Супрун, на 103 стоит звонить лишь в экстренных случаях.
«Есть четкие причины, когда „скорая“ должна выезжать — это температура более 40 градусов, боли в сердце или проблемы с дыханием. На 103 звонить, когда это экстренный случай и вы на самом деле не знаете, можно ли подождать», — сказала глава Минздрава.
По ее словам, в случае легкой простуды следует обращаться к семейному врачу или дежурному врачу, который его заменяет.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Супрун заявила, что вопрос вызова на дом семейного врача решается лично между пациентом и доктором.
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