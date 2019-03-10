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Собирала деньги с курящих: в сети разгорелись споры вокруг поступка проводницы в поезде «Укрзалізниці»
В украинских поездах проводницы собирают деньги с курящих пассажиров. По крайней мере, об одном таком случае пользователи рассказали в соцсетях.
«Проводница в поезде Львов-Мариуполь прошла по вагону и собрала с курящих по 30 грн. Это и штраф, и разрешение курить. Сама тоже в вагоне курит», — пишет один из пассажиров в Facebook.
Согласно действующему законодательству, в украинских поездах запрещено курить. В сети разгорелись бурные дискусси из-за поступка проводницы.
«Очень странно. Только ехала этим поездом и у нас все курили бесплатно =))))», — написала одна из пользователей в комментариях.
«Их надо пожалеть, этих больных и жалких никотиноманов. У них ведь „потребности“», — призвал другой.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в сети показали поездку «с ветерком» на пригородном поезде. В прямом смысле этого слова — в тамбуре, где ехали не поместившиеся в вагон пассажиры, в течение поездки не закрывалась дверь.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..