Украина

Собирала деньги с курящих: в сети разгорелись споры вокруг поступка проводницы в поезде «Укрзалізниці»

В украинских поездах проводницы собирают деньги с курящих пассажиров. По крайней мере, об одном таком случае пользователи рассказали в соцсетях.

«Проводница в поезде Львов-Мариуполь прошла по вагону и собрала с курящих по 30 грн. Это и штраф, и разрешение курить. Сама тоже в вагоне курит», — пишет один из пассажиров в Facebook.

Согласно действующему законодательству, в украинских поездах запрещено курить. В сети разгорелись бурные дискусси из-за поступка проводницы.

«Очень странно. Только ехала этим поездом и у нас все курили бесплатно =))))», — написала одна из пользователей в комментариях.

«Их надо пожалеть, этих больных и жалких никотиноманов. У них ведь „потребности“», — призвал другой.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в сети показали поездку «с ветерком» на пригородном поезде. В прямом смысле этого слова — в тамбуре, где ехали не поместившиеся в вагон пассажиры, в течение поездки не закрывалась дверь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter