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Спорт

Леннокс Льюис готов вновь выйти в ринге против Майка Тайсона: названы условия (фото)

14:03 10 марта 2019   257
Леннокс Льюис готов вновь выйти в ринге против Майка Тайсона: названы условия (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис, в свое время владевший чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелой весовой категории, готов вновь встретиться на ринге с американцем Майком Тайсоном.

Льюис за свою карьеру выиграл 41 поединок из 44-х проведенных, и одну из своих побед добыл над Тайсоном в 2002 году. Тот бой, за который оба боксера заработали по 35 млн долларов, завершился для Майка нокаутом в восьмом раунде. И вот сейчас 53-летний британец заявил, что готов вернуться на ринг для боя с 52-летним Тайсоном — за это он хочет получить 100 млн долларов гарантированного гонорара.

* В 2002 году Льюис оказался сильнее Тайсона

К слову, поединок с Тайсоном в 2002-м стал предпоследним для Льюиса на профессиональном ринге — в июне 2003-го Леннокс провел бой с Виталием Кличко, который был остановлен судьями в 6 раунде из-за рассечения у украинца, и завершил свою карьеру. Что касается Майка, то американец «ушел на пенсию» в 2005-м, проведя после поражения от Льюиса еще три боя, — выиграл нокаутом у своего соотечественника Этьена Клиффорда, а также уступил аналогичным образом британцу Дэнни Уильямсу и ирландцу Кевину Макбрайду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимиру Кличко предложили миллиардный контракт за возвращение на ринг.

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